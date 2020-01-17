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ЦСКА победил «Басконию» в матче Евролиги, на счету Джеймса 33 очка

ЦСКА победил «Басконию» в матче Евролиги, на счету Джеймса 33 очка
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Басконию». На протяжении первых трёх четвертей поединка подопечные Итудиса выглядели уверенно и постоянно наращивали преимущество. Перед заключительным игровым отрезком «армейцы» вели с разницей в 17 очков.

Но в последние десять минут матча москвичи расслабились и позволили испанскому коллективу вернуться в игру. «Баскония» значительно сократила отставание, но ЦСКА всё же удержал победу — 94:90.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, собравший коллекцию из 33 очков, 3 подборов и 3 передач. У «Басконии» дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов на счету Юссуфа Фолла, экс-игрок УНИКСа Пьеррия Хенри набрал 18 очков и собрал 9 подборов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
17 января 2020, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
94 : 90
Баскония
Витория, Испания
ЦСКА: Джеймс - 33, Хиллиард - 14, Фойгтман - 10, Бейкер - 6, Куфос - 6, Сент-Рос - 6, Антонов - 4, Курбанов - 4, Хайнс - 4, Хаккетт - 4, Боломбой - 3, Воронцевич
Баскония: Фалл - 19, Генри - 18, Дженнинг - 12, Шенгелия - 12, Шилдс - 11, Стаускас - 9, Эрик - 9, Гарсия, Гонсалес, Диоп, Пенава, Полонара
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