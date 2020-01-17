ЦСКА победил «Басконию» в матче Евролиги, на счету Джеймса 33 очка

В Москве завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Басконию». На протяжении первых трёх четвертей поединка подопечные Итудиса выглядели уверенно и постоянно наращивали преимущество. Перед заключительным игровым отрезком «армейцы» вели с разницей в 17 очков.

Но в последние десять минут матча москвичи расслабились и позволили испанскому коллективу вернуться в игру. «Баскония» значительно сократила отставание, но ЦСКА всё же удержал победу — 94:90.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, собравший коллекцию из 33 очков, 3 подборов и 3 передач. У «Басконии» дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов на счету Юссуфа Фолла, экс-игрок УНИКСа Пьеррия Хенри набрал 18 очков и собрал 9 подборов.