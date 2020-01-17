Итудис — о провальном отрезке в матче с «Басконией»: утратили агрессивность и собранность

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в матче 20-го тура регулярного чемпионата с «Басконией», раскритиковав подопечных за провал в последней четверти.

«Поздравляю команду с победой. Две виктории на двойной неделе на этой стадии сезона очень важны. Как и ожидали, соперники сыграли традиционно мотивированно. При новом тренере команда показывает агрессивный баскетбол. При этом в первой четверти мы смогли отыграться и завершить её при «+2». До перерыва у нас было много возможностей в нападении, поэтому в паузе говорили о необходимости наладить защиту. И третью четверть мы провели на высоком уровне. Наша оборона напоминала встречу с «Реалом». Мы хорошо давили, цеплялись за мячи, подобрали правильные сочетания по опеке соперников. Таким образом, практически из равной игры мы ушли на «+19».

Потом остановились, а ведь на это мы не имеем права. Под словом «остановились» подразумеваю, что мы утратили собранность, агрессивность, выбирали плохие броски, стали полагаться на завоёванное преимущество. Соперник совершил рывок. Хотя реальной угрозы проиграть не было, мне не понравилось увиденное. В последней четверти мы пропустили 32 очка, проиграли 13 очков. Поздравляю с победой, мы укрепились в зоне плей-офф, находимся на месте, которое даёт преимущество домашней площадки. При этом впереди долгая дорога, а команды находятся очень близко. Если посмотреть на первую, вторую, третью части таблицы, между ними две-три-четыре победы", — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.