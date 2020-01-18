Защитник ЦСКА Джеймс признан лучшим клатчером Евролиги по мнению генменеджеров команд

27,8% генменеджеров команд Евролиги признали защитника ЦСКА Майка Джеймса лучшим клатчером первой половины сезона, сообщает официальный сайт Евролиги. Клатчер — игрок, хорошо проявляющий себя в решающие моменты, в концовках встреч.
Кроме того, генеральные менеджеры команд Евролиги выбрали самого зрелищного игрока. Им стал баскетболист «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин. Лучшим снайпером признан Джэйси Кэролл из «Реала».
Лучший ассистент — Ник Калатес из «Панатинаикоса», лучший в подборах — игрок «Олимпиакоса» Никола Милутинов.
Лучшим лидером команды генменеджеры признали игрока «Реала» Факундо Кампаццо. Игрока, которого генменджеры хотели бы подписать, единогласно выбрать не удалось: одинаковое количество голосов было отдано за Шейна Ларкина и Николу Миротича. Между ними выбирали и потенциального MVP сезона. С огромным отрывом в этой номинации победил Шейн Ларкин.
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