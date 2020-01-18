Дерозан превзошёл достижение Майкла Джордана
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» набрал 25 очков и реализовал 9 попыток с игры из 17. Несмотря на это, «Сан-Антонио» проиграл «Атланте» со счётом 120:121.
Демар Дерозан уже в 13-м матче набирает более 20 очков и попадает более чем в половине попыток с игры. По этому показателю Дерозан вышел на третье место в лиге. Его опережают Шакил О'Нил (25 матчей) и Яннис Адетокунбо (14).
Таким образом, Дерозан обошёл в этом списке Майкла Джордана и Ларри Бёрда, у них по 12 матчей с такими показателями.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
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