ESPN изменил расписание трансляций, чтобы показать дебют Уильямсона в прямом эфире

Телеканал ESPN изменил расписание трансляций матчей НБА, чтобы показать в прямом эфире дебют новичка «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, задрафтованного под первым номером в 2019 году.
Уильямсон дебютирует в Национальной баскетбольной ассоциации в матче с «Сан-Антонио Спёрс» 22 января.
ESPN вместо запланированной трансляции матча «Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» покажет встречу «Нью-Орлеан Пеликанс» с «Сан-Антонио Спёрс».
Уильямсон перед стартом сезона перенёс операцию колена. Восстановление должно было занять от 6 до 8 недель, но процесс затянулся. Только к концу декабря Зайон приступил к полноценным тренировкам. Дебют Зайона постоянно откладывался. Ранее Уильямсон появился на паркете на одной из тренировок команды, и СМИ сразу обратили внимание на лишний вес баскетболиста.
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