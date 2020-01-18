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ESPN изменил расписание трансляций, чтобы показать дебют Уильямсона в прямом эфире

ESPN изменил расписание трансляций, чтобы показать дебют Уильямсона в прямом эфире
Баскетбол / НБА 0

Телеканал ESPN изменил расписание трансляций матчей НБА, чтобы показать в прямом эфире дебют новичка «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, задрафтованного под первым номером в 2019 году.

Уильямсон дебютирует в Национальной баскетбольной ассоциации в матче с «Сан-Антонио Спёрс» 22 января.

ESPN вместо запланированной трансляции матча «Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» покажет встречу «Нью-Орлеан Пеликанс» с «Сан-Антонио Спёрс».

Уильямсон перед стартом сезона перенёс операцию колена. Восстановление должно было занять от 6 до 8 недель, но процесс затянулся. Только к концу декабря Зайон приступил к полноценным тренировкам. Дебют Зайона постоянно откладывался. Ранее Уильямсон появился на паркете на одной из тренировок команды, и СМИ сразу обратили внимание на лишний вес баскетболиста.

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