Лиллард стал четвёртым игроком в истории НБА набравшим 14 000 очков за 8 сезонов
Лидер команды «Портленд Трэйл Блэйзерс» разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, покорившим отметку 14 тысяч очков за восемь сезонов, сообщает Clutch Points. В матче с «Даллас Маверикс» Дэмьен Лиллард набрал 34 очка, став самым результативным игроком команды. Матч завершился победой «Даллас Маверикс» — 120:112.
Ранее подобное достижение удавалось только Леброну Джеймсу, Кармело Энтони и Кевину Дюрэнту.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Дэмьен Лиллард в 41 встрече набирал 27,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,6 результативной передачи за 36 минут 42 секунды игрового времени.
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