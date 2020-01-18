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Лиллард стал четвёртым игроком в истории НБА набравшим 14 000 очков за 8 сезонов

Лиллард стал четвёртым игроком в истории НБА набравшим 14 000 очков за 8 сезонов
Баскетбол / НБА 0

Лидер команды «Портленд Трэйл Блэйзерс» разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, покорившим отметку 14 тысяч очков за восемь сезонов, сообщает Clutch Points. В матче с «Даллас Маверикс» Дэмьен Лиллард набрал 34 очка, став самым результативным игроком команды. Матч завершился победой «Даллас Маверикс» — 120:112.

Ранее подобное достижение удавалось только Леброну Джеймсу, Кармело Энтони и Кевину Дюрэнту.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Дэмьен Лиллард в 41 встрече набирал 27,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,6 результативной передачи за 36 минут 42 секунды игрового времени.

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