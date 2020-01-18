Куртинайтис: мы сильнее «Енисея», и должны это доказать

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».



«После победы над мадридским «Реалом» возвращаемся в Единую лигу ВТБ, где нас ждут команды, которые знают о нашей усталости и захотят этим воспользоваться. Однако мы сильнее «Енисея», и должны это доказать. Нужно собраться и сыграть серьёзно, что очень важно. «Енисей» — очень опасная команда. В начале сезона они наказали ЦСКА, а потом и другие клубы. В их составе собраны игроки, которые хотят себя проявить, и мы с полной серьёзностью относимся к этому матчу. Они играют в свободный баскетбол, больше атакуют в быстром отрыве, дают много энергии, всегда бегут вперёд. Одним словом, играют в современный быстрый баскетбол, и для этого у них достаточно исполнителей. Знаю их тренера Анзуловича — хороший специалист, уже проявил себя с «Енисеем». В том, как сейчас играет красноярская команда, большая заслуга тренера», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.