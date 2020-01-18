Куртинайтис: мы сильнее «Енисея», и должны это доказать

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».
«После победы над мадридским «Реалом» возвращаемся в Единую лигу ВТБ, где нас ждут команды, которые знают о нашей усталости и захотят этим воспользоваться. Однако мы сильнее «Енисея», и должны это доказать. Нужно собраться и сыграть серьёзно, что очень важно. «Енисей» — очень опасная команда. В начале сезона они наказали ЦСКА, а потом и другие клубы. В их составе собраны игроки, которые хотят себя проявить, и мы с полной серьёзностью относимся к этому матчу. Они играют в свободный баскетбол, больше атакуют в быстром отрыве, дают много энергии, всегда бегут вперёд. Одним словом, играют в современный быстрый баскетбол, и для этого у них достаточно исполнителей. Знаю их тренера Анзуловича — хороший специалист, уже проявил себя с «Енисеем». В том, как сейчас играет красноярская команда, большая заслуга тренера», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
- 18 января 2020
-
15:54
-
15:02
-
13:59
-
12:43
-
11:55
-
10:53
-
09:30
-
09:25
-
08:48
-
08:16
-
07:59
-
07:04
-
06:38
-
06:29
-
05:45
-
00:41
- 17 января 2020
-
23:47
-
22:45
-
22:39
-
22:02
-
21:55
-
20:30
-
19:43
-
18:58
-
17:12
-
15:42
-
14:00
-
12:44
-
11:14
-
10:00
-
09:48
-
09:39
-
09:15
-
08:50
-
07:32