Ларкин третий раз подряд получил звание MVP тура Евролиги

Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин стал самым ценным игроком 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с французским «Виллербаном» Ларкин собрал коллекцию из 29 очков, 6 подборов и 7 результативных передач. Рейтинг эффективности баскетболиста — 45. Его усилия помогли команде из Турции одержать победу со счётом 101:74.



После этой победы «Анадолу Эфес» продолжает лидировать в регулярном чемпионате Евролиги. После 20 туров в активе «Анадолу Эфес» 17 побед и три поражения. Второе место занимает мадридский «Реал», в активе команды 15 побед в 20 матчах.



У Шейна Ларкина это уже четвёртое звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги и третье подряд.