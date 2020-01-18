Дабл-дабл Уильямса помог «Локомотиву-Кубань» победить «Цмоки-Минск»
В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Цмоки-Минск». Первая половина встречи прошла в жёсткой и конкурентной борьбе. Обе четверти в ней остались за минчанами, и на большой перерыв команды ушли при счёте 38:36 в пользу гостей.
Уже в третьей десятминутке «железнодорожники» совершили рывок и повели с преимуществом в восемь баллов — 56:48. В заключительном игровом отрезке «Локомотив-Кубань» контролировал происходящее на паркете и удержал победу — 78:70.
Лучшим в составе краснодарцев стал центровой Алан Уильямс, собравший впечатляющий дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов. У «Цмоки-Минск» 20 баллов записал в актив американец Доминез Барретт.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
78 : 70
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Локомотив-Кубань: Уильямс - 25, Деккер - 11, Кузминскас - 11, Калниетис - 10, О'Брайант - 8, Каммингс - 7, Ведищев - 3, Фридзон - 2, Ильницкий - 1, Долинин, Ивлев, Мотовилов
Цмоки-Минск: Барнетт - 20, Гаврилович - 10, Лоури - 10, Лютыч - 9, Салаш - 8, Пустогвар - 5, Веремеенко - 4, Белянков - 2, Миркович - 2, Стабровский, Тростинецкий
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