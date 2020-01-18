Дабл-дабл Уильямса помог «Локомотиву-Кубань» победить «Цмоки-Минск»

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Цмоки-Минск». Первая половина встречи прошла в жёсткой и конкурентной борьбе. Обе четверти в ней остались за минчанами, и на большой перерыв команды ушли при счёте 38:36 в пользу гостей.

Уже в третьей десятминутке «железнодорожники» совершили рывок и повели с преимуществом в восемь баллов — 56:48. В заключительном игровом отрезке «Локомотив-Кубань» контролировал происходящее на паркете и удержал победу — 78:70.

Лучшим в составе краснодарцев стал центровой Алан Уильямс, собравший впечатляющий дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов. У «Цмоки-Минск» 20 баллов записал в актив американец Доминез Барретт.