Лиллард: Дончич претендует на звание MVP
Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард после встречи своей команды с «Даллас Маверикс» заявил, что считает лидера техасцев Луку Дончича претендентом на титул MVP.
«По-видимому, Дончич претендует на звание MVP. Его команда побеждает, а он доминирует в каждом из матчей. Он влияет на игру со всех точек зрения. Дончич набирает очки, совершает передачи и собирает подборы», — приводит слова Лилларда Clutch Points.
Дончич проводит в НБА второй год. По итогам минувшего чемпионата он был признан лучшим новичком лиги. В нынешнем сезоне 20-летний словенец принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 28,9 очка, собирая 9,7 подбора, совершая 9,0 передачи и выполняя 1,1 перехвата.
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