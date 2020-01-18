Алан Уильямс: победа команды намного важнее моих личных показателей

Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс, оформивший в матче с «Цмоки-Минск» дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов, прокомментировал победу команды над минчанами (78:70) и отметил, что общий успех важнее его статистических показателей.
«Это был очень тяжёлый матч, ведь мы прекрасно знали о том, что «Цмоки» — опасная команда. Они отлично играли против ЦСКА, где им просто немного не повезло. В Лиге ВТБ все матчи проходят очень напряжённо, причём неважно, кто у тебя в соперниках — топ или команда из второй половины турнирной таблицы. Всё это доказывает высокий уровень турнира. Что касается моих рекордов, то самое главное – это победа команды, которая намного важнее личных показателей.
Сегодня хороший матч получился у меня, в следующей игре проявит свои лучшие качества другой игрок. Наша сила в том, что мы сильны как команда. Каждый из игроков может выдать отличную игру, но без поддержки партнёров это просто невозможно», — приводит слова Уильямса официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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