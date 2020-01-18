Др. Грин не поможет «Голден Стэйт» в матче с «Орландо Мэджик»

В ночь на 19 января мск на арене «Чейз Центр», что в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) состоится очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» примет «Орландо Мэджик».

Хозяевам в этой встрече не поможет тяжёлый форвард Дрэймонд Грин, сообщает Clutch Points. В минувшем матче, с «Денвер Наггетс», Грин получил повреждение пальца руки.

В нынешнем регулярном чемпионате Дрйэмонд Грин принял участие в 32 матчах, набирая в них 8,4 очка, собирая 6,3 подбора, совершая 5,6 передачи, 1,5 перехвата и 0,8 блок-шота.

Голден Стэйт на данный момент занимает последнее, пятнадцатое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда проиграла десять последних встреч. Это самая затяжная серия поражений «Уорриорз» с 2002 года.