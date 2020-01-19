Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бруклин»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 117:97.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» сделал 25-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 29 очков, 12 подборов и 4 передач.

В составе «Бруклина» больше всех очков набрал разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 17 очков, 6 подборов и 6 передач.

«Милуоки Бакс» (38-6), одержав шестую подряд победу, упрочил своё лидерство в Восточной конференции. «Бруклин Нетс» (18-23), потерпев третье поражение кряду, опустился на восьмое место.

В следующем матче «Бруклин Нетс» примет «Филадельфию Сиксерс», а «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз».