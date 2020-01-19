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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бруклин»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 117:97.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» сделал 25-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 29 очков, 12 подборов и 4 передач.

В составе «Бруклина» больше всех очков набрал разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 17 очков, 6 подборов и 6 передач.

«Милуоки Бакс» (38-6), одержав шестую подряд победу, упрочил своё лидерство в Восточной конференции. «Бруклин Нетс» (18-23), потерпев третье поражение кряду, опустился на восьмое место.

В следующем матче «Бруклин Нетс» примет «Филадельфию Сиксерс», а «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз».

НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Ирвинг - 17, Клэкстон - 14, Принс - 13, Динуайдди - 11, Луваву-Кабарро - 10, Чендлер - 8, Муса - 7, Куруч - 6, ЛеВерт - 6, Аллен - 5, Martin, Джордан, Дюрант, Кьоцца, Пинсон, Темпл, Харрис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Миддлтон - 20, Лопес - 12, Дивинченцо - 11, Мэттьюз - 11, Корвер - 10, Бледсо - 8, Бендер - 6, Хилл - 6, Браун - 2, Ильясова - 2, Адетокунбо, Коннотон, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
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