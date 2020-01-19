«Чикаго» обыграл «Кливленд», у Лавина 42 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:116.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, набравший 42 очка.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отличился Кевин Лав, набрав 29 очков. Коллин Секстон записал в свой актив 26 очков.

«Чикаго» одержал вторую победу за последние три игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 133:130.