«Чикаго» обыграл «Кливленд», у Лавина 42 очка
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:116.
Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, набравший 42 очка.
Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отличился Кевин Лав, набрав 29 очков. Коллин Секстон записал в свой актив 26 очков.
«Чикаго» одержал вторую победу за последние три игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 133:130.
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
118 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Лавин - 42, Маркканен - 17, Корнет - 11, Уайт - 11, Данн - 10, Янг - 7, Саторански - 6, Харрисон - 6, Хатчинсон - 4, Арчидиаконоу - 2, Фелисио - 2, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Картер, Портер, Страс
Кливленд Кавальерс: Лав - 29, Секстон - 26, Гарлэнд - 16, Осман - 16, Томпсон - 14, Маккинни - 9, Нэнс - 4, Экзам - 2, Деллаведова, Кук, Найт, Уэйд, Хенсон
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 23:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
130 : 133
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Фэйворс - 22, Ингрэм - 21, Редик - 19, Болл - 18, Хэйс - 14, Александер-Уолкер - 10, Мур - 9, Харт - 9, Джексон - 8, Williamson, Грэй, Мелли, Миллер, Окафор, Уильямс, Холидей, Читэм
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 39, Л. Уильямс - 32, Харрелл - 24, Шамет - 11, Беверли - 9, Грин - 6, Макгрудер - 4, Зубац - 3, Робинсон - 3, Паттерсон - 2, Coffey, Джордж, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Уолтон, Харклесс
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