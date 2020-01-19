Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бруклин»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:97.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 20 очков.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Кайри Ирвинг, набравший 17 очков.
В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 109:95. «Торонто Рэпторс» в свою очередь на выезде обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 122:112.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Ирвинг - 17, Клэкстон - 14, Принс - 13, Динуайдди - 11, Луваву-Кабарро - 10, Чендлер - 8, Муса - 7, Куруч - 6, ЛеВерт - 6, Аллен - 5, Martin, Джордан, Дюрант, Кьоцца, Пинсон, Темпл, Харрис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Миддлтон - 20, Лопес - 12, Дивинченцо - 11, Мэттьюз - 11, Корвер - 10, Бледсо - 8, Бендер - 6, Хилл - 6, Браун - 2, Ильясова - 2, Адетокунбо, Коннотон, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 95
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 26, Пул - 21, Пэскелл - 20, Бёркс - 11, Коли-Стайн - 10, Ли - 9, Спеллмен - 8, Крисс - 4, Smailagic, Боумен, Грин, Карри, Луни, Робинсон, Томпсон, Эванс
Орландо Мэджик: Фульц - 23, Вучевич - 13, Фурнье - 12, Гордон - 11, Росс - 10, Картер-Уильямс - 7, Бамба - 6, Берч - 6, Кларк - 5, Ивунду - 2, Law, Айзек, Амину, Джефферсон, Джонсон, Огастин, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 122
Торонто Рэпторс
Торонто
Миннесота Тимбервулвз: Калвер - 26, Ковингтон - 22, Уиггинс - 18, Дьенг - 12, Таунс - 12, Окоги - 9, Бэйтс-Диоп - 5, Маклафлин - 4, Белл - 2, Напьер - 2, Reid, Вонле, Краббе, Лейман, Мартин, Ноуэлл
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 29, Лоури - 28, Пауэлл - 20, Сиакам - 14, Ибака - 12, Холлис-Джефферсон - 9, Марк Газоль - 4, Ануноби - 2, Буше - 2, Маккоу - 2, Watson, Бриссетт, Джонсон, Дэвис, Миллер, Томас, Эрнандес
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