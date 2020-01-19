Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бруклин»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:97.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 20 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кайри Ирвинг, набравший 17 очков.

В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 109:95. «Торонто Рэпторс» в свою очередь на выезде обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 122:112.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».