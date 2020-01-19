Предварительный состав сборной США на Олимпийские игры будет оглашён в конце месяца
Предварительный состав сборной США на Олимпийские игры будет оглашён в конце месяца, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн. Менеджер сборной Джерри Коланджело заявил, что в предварительную заявку могут попасть около 40 человек.
Напомним, в сентябре 2019 года сборная США выступила на чемпионате мира по баскетболу и показала худший результат за много лет. Подопечные Грега Поповича не сумели пробиться в полуфинал и заняли на мировом первенстве лишь седьмое место. Невзирая на это, Попович остался главным тренером команды.
Отметим, на чемпионате мира сборная США выступала не основным составом. В расположение команды не приехали Джеймс Харден, Стефен Карри, Расселл Уэстбрук, Демар Дерозан и многие другие.
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