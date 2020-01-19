«Портленд» выменял Аризу, отдав в «Сакраменто» Бэйзмора и Толливера
Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» совершило обмен склубом «Сакраменто Кингз». Команда из Орегона получила опытного Тревора Аризу, а также Уэньина Габриэля и Калеба Суаннигана. Калифорнийская команда за эти активы получила Кента Бэйзмора, Энтони Толливера и два драфт-пика второго раунда в 2024 и 2025 годах, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Благодаря этой сделке «Портленд Трэйл Блэйзерс» сэкономит в платёжной ведомости $ 12,3 млн.
Ариза в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 32 матчах, набирая 6,0 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 1,6 передачи. Бэйзмор принял участие в 43 встречах, набирая 7,9 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 1,4 передачи.
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