Плаза: никто в Европе не сможет остановить ЦСКА, если они диктуют свой ритм

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, отметив, что у его подопечных есть шансы на успех.

«Это наша третья игра против ЦСКА в этом сезоне, если считать Единую лигу и Евролигу. Мы знаем, что соперник хочет диктовать свой ритм игры и отлично это делает. Возможно, никто в Европе не сможет остановить ЦСКА, если ЦСКА диктует свой ритм. Нам же нужно оставаться скромными даже несмотря на то, что мы уже побеждали эту команду, очень плотно защищаться, не дарить им подарки в виде потерь, подборов в нападении, очень сложных бросков с нашей стороны. Если это получится сделать, если получится играть с оглядкой на свое кольцо, то у нас есть шансы на победу», — цитирует испанского специалиста официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится завтра, 20 января.