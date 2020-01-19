Попович: через пару лет «Зенит» будет бороться за самые высокие места в Евролиге

Генеральный директор «Зенита» Марко Попович рассказал о начале сотрудничества с командой из Санкт-Петербурга, а также заверил, что через несколько лет коллектив будет бороться за самые высокие места в Евролиге.

«Когда в декабре меня пригласили в «Зенит», это стало неожиданностью, но я быстро дал согласие. Сейчас головой и сердцем — в Санкт-Петербурге. Чувствую, что могу помочь ещё довольно молодому клубу в ряде вопросов, а руководство «Зенита» создаёт мне все необходимые условия для этого.

Понятно, за один-два месяца что-то кардинально изменить не получится, но через пару лет «Зенит» будет бороться за самые высокие места в Евролиге. В этом заинтересованы наш совет директоров и генеральный спонсор", — приводит слова специалиста издание «Известия».