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21 очко Шведа помогло «Химкам» обыграть «Енисей»

21 очко Шведа помогло «Химкам» обыграть «Енисей»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Первая четверть осталась за красноярцами, которые повели к первому перерыву в счёте с разницей в шесть очков. Однако уже во второй четверти «Химкам» удалось совершить рывок в 20 очков и выйти вперёд. К большому перерыву счёт на табло был 54:40 в пользу «Химок».

В третьей десятиминутке гостям удалось отыграть три очка отставания, сократив его до 11 очков. Четвёртый игровой отрезок также остался за красноярцами, но времени для того, чтобы отыграться, им не хватило. Итоговый счёт встречи — 91:87 (18:24, 36:16, 19:22, 18:25) в пользу «Химок».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко. В составе гостей 26 очков на счету Дениса Захарова. Дабл-дабл оформил Томислав Зубчич — 14 очков и 13 подборов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
91 : 87
Енисей
Красноярск, Россия
Химки: Швед - 21, Эванс - 16, Букер - 13, Гилл - 10, Йович - 10, Карасёв - 10, Вяльцев - 3, Моня - 3, Тимма - 3, Зайцев - 2, Евстигнеев, Йеребко
Енисей: Захаров - 26, Хог - 18, Зубчич - 14, Льюис - 14, Грин - 4, Викторов - 3, Гудумак - 2, Комиссаров - 2, Попов - 2, Ребич - 2, Митусов
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