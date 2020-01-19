21 очко Шведа помогло «Химкам» обыграть «Енисей»

Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Первая четверть осталась за красноярцами, которые повели к первому перерыву в счёте с разницей в шесть очков. Однако уже во второй четверти «Химкам» удалось совершить рывок в 20 очков и выйти вперёд. К большому перерыву счёт на табло был 54:40 в пользу «Химок».



В третьей десятиминутке гостям удалось отыграть три очка отставания, сократив его до 11 очков. Четвёртый игровой отрезок также остался за красноярцами, но времени для того, чтобы отыграться, им не хватило. Итоговый счёт встречи — 91:87 (18:24, 36:16, 19:22, 18:25) в пользу «Химок».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко. В составе гостей 26 очков на счету Дениса Захарова. Дабл-дабл оформил Томислав Зубчич — 14 очков и 13 подборов.