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Холлинз: «Зенит» уже обыгрывал ЦСКА в этом сезоне

Холлинз: «Зенит» уже обыгрывал ЦСКА в этом сезоне
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Зенита» Остин Холлинз поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Это будет физически тяжёлый матч. Мы все знаем, что ЦСКА — одна из лучших команд в Европе, и нам нужно будет выйти и быть готовыми сражаться со стартового свистка и до финального. Очень важно не терять мяч, как мы это делали в последних матчах, всем идти на подбор и быть нацеленными на мяч.

Мы уже обыгрывали ЦСКА в этом сезоне, но и они обыгрывали нас, причём делали это в Санкт-Петербурге. Тренеры делают поправки, и мы тоже сделали свои. Так что давайте посмотрим, кто кого на этот раз», — цитирует Холлинза официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится завтра, 20 января.

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