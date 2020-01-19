Куртинайтис: меня не устраивает то, как мы победили

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча завершилась победой «Химок» со счётом 91:87 (18:24, 36:16, 19:22, 18:25).



«В этом матче нам нужно было решить несколько задач. В первую очередь выиграть. Во-вторых, дать ведущим игрокам отдохнуть. И это в принципе удалось сделать. Мы не использовали Юнаса Йеребко, дали немного времени Янису Тимме, побольше поиграл Сергея Моня, который не выходил на площадку в предыдущих матчах, также нашли время для Егора Вяльцева. Он в нашей обойме, но в последних играх засиделся. Эту задачу мы решили, хотя на несколько минут дольше передержали Алексея Шведа, но так сложилась игра.

Швед сегодня играл с удовольствием и желанием, так что больших проблем в плане распределения времени на игроков я не вижу. Второй момент, который нас беспокоит – когда остается играть пару минут и у нас достаточный отрыв в десять и больше очков, ты еще не уверен, что контролируешь матч и выиграешь. Сегодня была такая же ситуация. Хорошо, что победили, но меня не устраивает то, как мы победили», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.