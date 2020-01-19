Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри планирует вернуться в строй 1 марта, сообщает The Athletic. Предполагается, что первым матчем Карри после возвращения станет встреча с «Вашингтон Уизардс».



Стефен Карри получил перелом руки на старте нынешнего сезона. Карри не единственный лидер коллектива, который не появляется на паркете уже достаточно давно. Клэй Томпсон до сих пор восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена, полученного в финальной серии плей-офф в минувшем сезоне. Без своих лидеров «Уорриорз» проводят худший сезон за последние годы, занимая последнее место в таблице Западной конференции.



Ранее стало известно, что Карри вернулся к тренировкам, а его рука уже освобождена от лангеты. Тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заверил, что Стефен вернётся в игру в марте.