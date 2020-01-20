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Дабл-дабл Адебайо не помог «Майами» уйти от поражения в игре с «Сан-Антонио».

Дабл-дабл Адебайо не помог «Майами» уйти от поражения в игре с «Сан-Антонио».
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась победой хозяев со счётом 107:102.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард хозяев Ламаркус Олдридж, который набрал 21 очко, совершил 4 подбора и отдал 2 передачи. Больше всех очков в составе «Майами» набрал разыгрывающий Горан Драгич – 19 очков, также на его счету 5 подборов и 1 передача.

Дабл-даблом отметился центровой «Хит» Эдрис Адебайо. В его коллекции 19 очков, 16 подборов и 6 передач.

«Сан-Антонио Спёрс» (18-23) занимает девятое место в Западной конференции. «Майами Хит» (29-13) – второе на Востоке.

В следующем матче «Сан-Антонио Спёрс» сыграет на выезде с «Финикс Санз», а «Майами Хит» примет «Сакраменто Кингз».

НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 102
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 21, Дерозан - 20, Миллз - 18, Белинелли - 12, Уайт - 11, Лайлз - 9, Мюррей - 7, Уокер - 7, Форбс - 2, Poeltl, Samanic, Weatherspoon, Гэй, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
Майами Хит: Адебайо - 21, Горан Драгич - 19, Нанн - 18, Батлер - 16, Робинсон - 12, Джонс - 6, Джонсон - 5, Леонард - 5, Alexander, Vincent, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем, Хироу
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