Дабл-дабл Адебайо не помог «Майами» уйти от поражения в игре с «Сан-Антонио».

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась победой хозяев со счётом 107:102.
Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард хозяев Ламаркус Олдридж, который набрал 21 очко, совершил 4 подбора и отдал 2 передачи. Больше всех очков в составе «Майами» набрал разыгрывающий Горан Драгич – 19 очков, также на его счету 5 подборов и 1 передача.
Дабл-даблом отметился центровой «Хит» Эдрис Адебайо. В его коллекции 19 очков, 16 подборов и 6 передач.
«Сан-Антонио Спёрс» (18-23) занимает девятое место в Западной конференции. «Майами Хит» (29-13) – второе на Востоке.
В следующем матче «Сан-Антонио Спёрс» сыграет на выезде с «Финикс Санз», а «Майами Хит» примет «Сакраменто Кингз».
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