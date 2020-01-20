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Трипл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Денвер», у Йокича – дабл-дабл

Трипл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Денвер», у Йокича – дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:107.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Даг Макдермотт, набравший 24 очка. Домантас Сабонис оформил трипл-дабл из 22 очков, 15 подборов и 10 передач. Ти Джей Уоррен записал в свой актив 22 очка.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

«Денвер» прервал трёхматчевую победную серию. «Индиана» в свою очередь продлила победную серию до пяти игр.

В следующем матче «Денвер Наггетс» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Индиана Пэйсерс» сыграет с «Ютой Джаз».

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Бартон - 16, Грант - 16, Пламли - 13, Портер - 10, Дозьер - 8, Крэйг - 8, Бисли - 2, Моррис - 2, Эрнангомес - 2, Bol, Вандербилт, Маррей, Миллсэп, Харрис, Чанчар
Индиана Пэйсерс: Макдермотт - 24, Брогдон - 22, Сабонис - 22, Уоррен - 22, Холидэй - 14, Битадзе - 4, Макконнел - 4, Тёрнер - 3, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон, Холидей
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