Трипл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Денвер», у Йокича – дабл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:107.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Даг Макдермотт, набравший 24 очка. Домантас Сабонис оформил трипл-дабл из 22 очков, 15 подборов и 10 передач. Ти Джей Уоррен записал в свой актив 22 очка.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

«Денвер» прервал трёхматчевую победную серию. «Индиана» в свою очередь продлила победную серию до пяти игр.

В следующем матче «Денвер Наггетс» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Индиана Пэйсерс» сыграет с «Ютой Джаз».