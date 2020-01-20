Результаты матчей НБА за 19 января 2020 года

19 января состоялось два матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Майами Хит», несмотря на дабл-дабл Бэма Адебайо, на счету которого 21 очко, 16 подборов и 6 передач. Самым результативным игроком в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, который набрал 21 очко, собрал 4 подбора и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 107:102 в пользу «Сан-Антонио».

«Индиана Пэйсерс» на выезде победил «Денвер Наггетс», несмотря на дабл-дабл Николы Йокича: 30 очков, 10 подборов и 4 передачи. Домантас Сабонис («Индиана») отметился трипл-даблом, набрав 22 очка, собрав 15 подборов и отдав 10 передач. Итоговый счёт — 115:107 в пользу «Пэйсерс».