Результаты матчей НБА за 19 января 2020 года
19 января состоялось два матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Майами Хит», несмотря на дабл-дабл Бэма Адебайо, на счету которого 21 очко, 16 подборов и 6 передач. Самым результативным игроком в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, который набрал 21 очко, собрал 4 подбора и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 107:102 в пользу «Сан-Антонио».
«Индиана Пэйсерс» на выезде победил «Денвер Наггетс», несмотря на дабл-дабл Николы Йокича: 30 очков, 10 подборов и 4 передачи. Домантас Сабонис («Индиана») отметился трипл-даблом, набрав 22 очка, собрав 15 подборов и отдав 10 передач. Итоговый счёт — 115:107 в пользу «Пэйсерс».
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 102
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 21, Дерозан - 20, Миллз - 18, Белинелли - 12, Уайт - 11, Лайлз - 9, Мюррей - 7, Уокер - 7, Форбс - 2, Poeltl, Samanic, Weatherspoon, Гэй, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
Майами Хит: Адебайо - 21, Горан Драгич - 19, Нанн - 18, Батлер - 16, Робинсон - 12, Джонс - 6, Джонсон - 5, Леонард - 5, Alexander, Vincent, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Бартон - 16, Грант - 16, Пламли - 13, Портер - 10, Дозьер - 8, Крэйг - 8, Бисли - 2, Моррис - 2, Эрнангомес - 2, Bol, Вандербилт, Маррей, Миллсэп, Харрис, Чанчар
Индиана Пэйсерс: Макдермотт - 24, Брогдон - 22, Сабонис - 22, Уоррен - 22, Холидэй - 14, Битадзе - 4, Макконнел - 4, Тёрнер - 3, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон, Холидей
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