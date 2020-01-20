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Сын Сабониса впервые сделал трипл-дабл в НБА

Сын Сабониса впервые сделал трипл-дабл в НБА
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» Домантас Сабонис, сын знаменитого в прошлом баскетболиста Арвидаса Сабониса, помог команде победить в гостевом матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс». Сабонис сделал трипл-дабл, набрав 22 очка, собрав 15 подборов и отдав 10 передач, а его команда победила со счётом 115:107.

Это первый трипл-дабл в карьере 23-летнего баскетболиста. Сабонис был выбран «Орландо Мэджик» на драфте НБА 2016 года под 11-м номером. Первый сезон литовец провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер», а с 2017 года выступает за «Индиану». До НБА он защищал цвета испанской «Уникахи».

В сезоне-2019/2020 «Индиана» сыграла 43 матча в рамках регулярного чемпионата НБА, одержав 28 побед и потерпев 15 поражений. «Пэйсерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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