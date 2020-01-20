Экс-защитница сборной России помогла «Сан-Антонио» выиграть матч НБА. Видео

Бекки Хэммон, ассистент главного тренера клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича, помогла команде выиграть матч регулярного чемпионата с «Майами Хит». Она убедила Поповича попросить пересмотр эпизода в решающий момент.
Напомним, в феврале 2008 года Хэммон получила российское гражданство и стала выступать за женскую баскетбольную сборную России, в составе которой становилась бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года и серебряным призёром чемпионата Европы 2009 года.
«Сан-Антонио» вёл в счёте с преимуществом в пять очков за минуту до окончания четвёртой четверти, когда Демар Дерозан сфолил на Джимми Батлере. Судьи зафиксировали нарушение Дерозана и засчитали два очка Батлера, однако после пересмотра, инициированного Хэммон, изменили решение и отменили два очка в исполнении игрока «Майами».
Видео эпизода доступно в официальном «твиттере» SportsCenter.
Встреча «Сан-Антонио» и «Майами» завершилась со счётом 107:102 в пользу «Спёрс».
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