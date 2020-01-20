Харден отреагировал на три подряд поражения «Хьюстона»
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прокомментировал серию поражений команды в регулярном чемпионате. Последний матч «Хьюстон» выиграл дома 11 января, когда его соперником был «Миннесота Тимбервулвз», после чего проиграл три встречи подряд: «Мемфис Гриззлиз», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Очевидно, что мы переживаем сложный период. Я думаю, что на каком-то этапе сезона это происходит с каждой командой, но сложные периоды длятся недолго, особенно у команды, которая создана для этого», — цитирует Хардена журналист Марк Берман в своём «твиттере".
В сезоне-2019 «Хьюстон» с соотношением побед и поражений 26-15 занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
Леброн и Ховард преподали Хардену урок эффективности
«Хьюстон» уже второй раз подряд пострадал от своей бывшей звезды.
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