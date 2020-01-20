Швед: всегда хочется больше играть, чем тренироваться

Разыгрывающий подмосковных «Химок» Алексей Швед считает, что расширение календаря Евролиги играет на пользу баскетболистам. По его словам, сейчас график игр стал похож на тот, который использует Национальная баскетбольная ассоциация.



«Всегда хочется больше играть, чем тренироваться. Так скажет любой спортсмен. А график действительно стал практически такой же, как в Америке.



Расширение Евролиги до 20 команд? Какой дадут календарь, по такому и будем играть. От моего мнения мало что зависит. Повторюсь, много игр — это хорошо, но всему должен быть разумный предел», — приводят слова Алексея Шведа «Известия».

Напомним, перед сезоном-2019/2020 Евролига была расширена до 18 команд.

В нынешнем сезоне Евролиги Швед в среднем набирает 21,3 очка и отдаёт 5,7 передачи за игру.