Дабл-дабл Джайте не помог «Автодору» избежать поражения в матче с «Калевом»

Саратовский «Автодор» на выезде проиграл «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:88.



Хозяева паркета в первой четверти завладели инициативой, выиграв игровой отрезок с разницей в 11 очков. Вторая четверть также осталась за таллинским клубом — к большому перерыву их преимущество составляло уже 17 очков.



Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой командам не удалось выявить сильнейшего. В заключительном игровом отрезке «Автодору» удалось отыграть часть отставания, но на итоговый результат это не повлияло. Счёт встречи — 88:76 (26:15, 19:13, 21:21, 22:27) в пользу «Калева».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Виналес, набравший 20 очков. В составе «Автодора» дабл-дабл оформил Мухаммаду Джайте, на счету которого 13 очков и 14 подборов.