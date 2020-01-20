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Дабл-дабл Джайте не помог «Автодору» избежать поражения в матче с «Калевом»

Дабл-дабл Джайте не помог «Автодору» избежать поражения в матче с «Калевом»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Саратовский «Автодор» на выезде проиграл «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:88.

Хозяева паркета в первой четверти завладели инициативой, выиграв игровой отрезок с разницей в 11 очков. Вторая четверть также осталась за таллинским клубом — к большому перерыву их преимущество составляло уже 17 очков.

Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой командам не удалось выявить сильнейшего. В заключительном игровом отрезке «Автодору» удалось отыграть часть отставания, но на итоговый результат это не повлияло. Счёт встречи — 88:76 (26:15, 19:13, 21:21, 22:27) в пользу «Калева».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Виналес, набравший 20 очков. В составе «Автодора» дабл-дабл оформил Мухаммаду Джайте, на счету которого 13 очков и 14 подборов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 20:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
88 : 76
Автодор
Саратов, Россия
Калев: Виналес - 20, Шкеле - 15, Йыэсаар - 13, Китсинг - 12, Киллея-Джонс - 9, Сокк - 7, Финке - 6, Райэсте - 4, Кангур - 2, Дорбек, Курбас
Автодор: Хикс - 17, Джайте - 13, Старкс - 11, Квитковских - 10, Михайловский - 9, Кук - 8, Петенев - 5, Бабушкин - 3, Бестужев, Сепелев, Юме
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