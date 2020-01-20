Кемба Уокер сыграет с «Лейкерс»

Баскетболисты «Бостон Селтикс» Кемба Уокер и Джейлен Браун сыграют в предстоящем домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает пресс-служба команды.
Участие обоих игроков в матче было под вопросом из-за травм. Уокер испытывал проблемы с левым коленом, Браун получил растяжение большого пальца правой руки.
Матч «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 20 на 21 января, начало встречи — в 3:30 мск.
Уокер в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 36 матчах, набирая в них 22,1 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 4,9 результативной передачи.
После 41 матча регулярного чемпионата «Бостон», имея в активе 27 побед, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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