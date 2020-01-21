Дабл-дабл Янга не помог «Атланте» избежать поражения в матче с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США) и завершилась победой гостей со счётом 122:117.
Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс форвард Норман Пауэлл, набравший 27 очков, сделавший 1 подбор и 1 передачу.
В составе «Хоукс» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Трэй Янг, отметившийся дабл-даблом. На его счету 42 очка, 6 подборов и 14 передач. Также дабл-дабл оформил центровой Джон Коллинс – 17 очков и 11 подборов.
«Атланта Хоукс» (10-34) занимает последнее (15-е) место в Восточной конференции. «Торонто Рэпторс» (29-14) – 3-е.
В следующем матче «Атланта Хоукс» примет «Лос-Анджелес Клипперс», а «Торонто Рэпторс» — «Филадельфию Сиксерс».
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