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Дабл-дабл Янга не помог «Атланте» избежать поражения в матче с «Торонто»

Дабл-дабл Янга не помог «Атланте» избежать поражения в матче с «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США) и завершилась победой гостей со счётом 122:117.

Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс форвард Норман Пауэлл, набравший 27 очков, сделавший 1 подбор и 1 передачу.

В составе «Хоукс» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Трэй Янг, отметившийся дабл-даблом. На его счету 42 очка, 6 подборов и 14 передач. Также дабл-дабл оформил центровой Джон Коллинс – 17 очков и 11 подборов.

«Атланта Хоукс» (10-34) занимает последнее (15-е) место в Восточной конференции. «Торонто Рэпторс» (29-14) – 3-е.

В следующем матче «Атланта Хоукс» примет «Лос-Анджелес Клипперс», а «Торонто Рэпторс» — «Филадельфию Сиксерс».

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 22:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
117 : 122
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Янг - 42, Коллинс - 17, Реддиш - 13, Хантер - 13, Фернанду - 12, Хаертер - 9, Картер - 6, Бембри - 3, Тиг - 2, Браун, Грэм, Гудвин, Джонс, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 27, Ванвлит - 20, Сиакам - 18, Марк Газоль - 14, Дэвис - 12, Лоури - 10, Ибака - 8, Холлис-Джефферсон - 7, Ануноби - 4, Маккоу - 2, Watson, Бриссетт, Буше, Джонсон, Миллер, Томас, Эрнандес
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