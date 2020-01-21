Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой гостей со счётом 117:111.

Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс, оформивший трипл-дабл. В его коллекции 34 очка, 12 подборов и 12 передач.

Больше всего очков в составе «Бруклина» набрал разыгрывающий Спенсер Динуайдди – 22 очка, а также совершивший 5 подборов и 7 передач. Дабл-даблами отметились центровой Джарретт Аллен (13 очков, 13 подборов и 2 передачи) и форвард Торин Принс (12 очков, 12 подборов и 1 передача).

«Бруклин Нетс» (18-23) занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Филадельфия Сиксерс» (28-16) – шестое.

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Динуайдди - 22, ЛеВерт - 16, Клэкстон - 15, Аллен - 13, Луваву-Кабарро - 12, Принс - 12, Харрис - 12, Куруч - 5, Муса - 2, Темпл - 2, Martin, Джордан, Дюрант, Ирвинг, Кьоцца, Пинсон, Чендлер
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 34, Хорфорд - 19, Ричардсон - 15, Харрис - 15, Коркмаз - 10, Скотт - 8, Эннис - 5, Нето - 3, О'Куинн - 3, Тибулл - 3, Болден - 2, Pelle, Shayok, Бёрк, Милтон, Смит, Эмбиид
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020