Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой гостей со счётом 117:111.
Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс, оформивший трипл-дабл. В его коллекции 34 очка, 12 подборов и 12 передач.
Больше всего очков в составе «Бруклина» набрал разыгрывающий Спенсер Динуайдди – 22 очка, а также совершивший 5 подборов и 7 передач. Дабл-даблами отметились центровой Джарретт Аллен (13 очков, 13 подборов и 2 передачи) и форвард Торин Принс (12 очков, 12 подборов и 1 передача).
«Бруклин Нетс» (18-23) занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Филадельфия Сиксерс» (28-16) – шестое.
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