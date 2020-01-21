Дабл-дабл Томпсона не помог «Кливленду» обыграть «Нью-Йорк Никс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) и завершилась победой гостей со счётом 106:86.
Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард «Никс» Джулиус Рэндл. На его счету 19 очков, 9 подборов и 1 передача. В составе «Кавальерс» — защитник Коллин Секстон (17 очков, 5 подборов и 4 передачи).
Дабл-даблом отметился канадский центровой хозяев Тристан Томпсон. В его коллекции 13 очков, 21 подборов и 1 передача.
«Кливленд Кавальерс» (12-32) занимает 14-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Никс» (12-32) – 13-е.
В параллельных матчах «Орландо Мэджик» разгромил в гостях «Шарлотт Хорнетс» — 106:83, а «Милуоки Бакс» в свою очередь дома обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 111:98.
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