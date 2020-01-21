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Дабл-дабл Томпсона не помог «Кливленду» обыграть «Нью-Йорк Никс»

Дабл-дабл Томпсона не помог «Кливленду» обыграть «Нью-Йорк Никс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) и завершилась победой гостей со счётом 106:86.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард «Никс» Джулиус Рэндл. На его счету 19 очков, 9 подборов и 1 передача. В составе «Кавальерс» — защитник Коллин Секстон (17 очков, 5 подборов и 4 передачи).

Дабл-даблом отметился канадский центровой хозяев Тристан Томпсон. В его коллекции 13 очков, 21 подборов и 1 передача.

«Кливленд Кавальерс» (12-32) занимает 14-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Никс» (12-32) – 13-е.

В параллельных матчах «Орландо Мэджик» разгромил в гостях «Шарлотт Хорнетс» — 106:83, а «Милуоки Бакс» в свою очередь дома обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 111:98.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
4-я четверть
82 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Секстон - 17, Осман - 14, Лав - 12, Нэнс - 12, Гарлэнд - 11, Томпсон - 11, Экзам - 5, Деллаведова - 2, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Портер, Уэйд, Хенсон
Нью-Йорк Никс: Моррис - 19, Рэндл - 19, Баллок - 12, Дотсон - 12, Портис - 12, Гибсон - 10, Пэйтон - 9, Нтиликина - 6, Нокс - 5, Робинсон - 2, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Смит, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
83 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Монк - 20, Вашингтон - 19, Грэм - 15, Эрнангомес - 8, Бийомбо - 4, Бриджес - 4, Зеллер - 4, Розир - 4, Батюм - 3, Мартин - 2, Бэйкон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Спалдинг, Уильямс
Орландо Мэджик: Фурнье - 26, Вучевич - 24, Росс - 19, Фульц - 10, Гордон - 6, Картер-Уильямс - 5, Кларк - 5, Бамба - 4, Берч - 3, Джефферсон - 2, Ивунду - 2, Law, Айзек, Амину, Джонсон, Огастин, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
4-я четверть
108 : 93
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Миддлтон - 24, Мэттьюз - 13, Корвер - 12, Бледсо - 7, Лопес - 7, Хилл - 6, Бендер - 5, Ильясова - 5, Дивинченцо - 4, Адетокунбо, Браун, Коннотон, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Чикаго Буллз: Лавин - 24, Данн - 15, Янг - 14, Маркканен - 8, Хатчинсон - 8, Саторански - 7, Уайт - 7, Корнет - 6, Арчидиаконоу - 4, Харрисон - 3, Фелисио - 2, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Картер, Портер, Страс
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