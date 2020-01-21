36 очков Холидэя помогли «Пеликанс» прервать 7-матчевую победную серию «Мемфиса»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча проходила на стадионе «Фе»ЭксФорум» в Мемфисе (США) и завершилась победой гостей со счётом 126:116, прервавшей 7-матчевую победную серию хозяев площадки.

Самый значительный вклад в победу «Пеликанс» внёс разыгрывающий Джру Холидэй, на счету которого 36 очков, 6 подборов и 1 передача.



Наибольшее количество очков в составе «Гриззлиз» набрал канадский защитник Диллон Брукс – 31 очко, а также 9 подборов и 4 передачи. Дабл-дабл оформил литовский центровой Йонас Валанчюнас (14 очков, 11 подборов и 1 передача).



«Мемфис Гриззлиз» (20-23) занимает 8-е место в Западной конференции, а «Нью-Орлеан Пеликанс» (17-27) – 12-е.



В другом матче «Майами Хит» в овертайме нанёс 5-е подряд поражение «Сакраменто Кингз» — 116:113 ОТ.