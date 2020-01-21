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36 очков Холидэя помогли «Пеликанс» прервать 7-матчевую победную серию «Мемфиса»

36 очков Холидэя помогли «Пеликанс» прервать 7-матчевую победную серию «Мемфиса»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча проходила на стадионе «Фе»ЭксФорум» в Мемфисе (США) и завершилась победой гостей со счётом 126:116, прервавшей 7-матчевую победную серию хозяев площадки.

Самый значительный вклад в победу «Пеликанс» внёс разыгрывающий Джру Холидэй, на счету которого 36 очков, 6 подборов и 1 передача.

Наибольшее количество очков в составе «Гриззлиз» набрал канадский защитник Диллон Брукс – 31 очко, а также 9 подборов и 4 передачи. Дабл-дабл оформил литовский центровой Йонас Валанчюнас (14 очков, 11 подборов и 1 передача).

«Мемфис Гриззлиз» (20-23) занимает 8-е место в Западной конференции, а «Нью-Орлеан Пеликанс» (17-27) – 12-е.

В другом матче «Майами Хит» в овертайме нанёс 5-е подряд поражение «Сакраменто Кингз» — 116:113 ОТ.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 126
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 31, Джексон - 19, Морант - 16, Валанчюнас - 14, Мелтон - 10, Джонс - 9, Андерсон - 6, Кларк - 4, Хилл - 3, Аллен - 2, Краудер - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 36, Ингрэм - 25, Мелли - 15, Редик - 10, Харт - 10, Мур - 9, Болл - 8, Джексон - 6, Хэйс - 5, Александер-Уолкер - 2, Williamson, Грэй, Миллер, Окафор, Уильямс, Фэйворс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
118 : 113
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Майами Хит: Нанн - 25, Джонсон - 22, Горан Драгич - 18, Адебайо - 16, Робинсон - 12, Джонс - 7, Леонард - 7, Хироу - 6, Олиник - 5, Alexander, Vincent, Батлер, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Сакраменто Кингз: Бьелица - 22, Хилд - 20, Багли III - 15, Богданович - 14, Фокс - 14, Барнс - 11, Феррелл - 7, Дедмон - 6, Джозеф - 4, Guy, Ариза, Габриэль, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Холмс
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