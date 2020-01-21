Адетокунбо стал шестым самым молодым игроком в НБА, набравшим 10 тыс. очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 111:98.

Главным героем встречи стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 10 передач. Таким образом, ему удалось набрать 10-тысячное очко в НБА и стать шестым самым молодым игроком (25 лет, 45 дней) в истории лиги по этому показателю.

Быстрее Адетокундо 10 тыс. очков в НБА набирали Леброн Джеймс (23 года 58 дней), Кевин Дюрант (24 года 33 дня) Коби Брайант (24 года 194 дня), Кармело Энтони (24 года 251 день) и Трэйси Макгрэди (24 года 272 дня).

Также Адетокунбо стал седьмым игроком в истории «Милуоки», которому удалось набрать 10 тыс. очков.