Уэстбрук повторил достижение Леброна, сделав трипл-даблы в матчах со всеми командами НБА

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) и завершилась победой гостей со счётом 112:107.
Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 32 очков, 11 подборов и 12 передач.
Уэстбрук стал вторым игроком в НБА, которому удалось оформить трипл-дабл в матчах со всеми командами лиги, сообщает Bleacher Report. Ранее это достижение покорилось лишь Леброну Джеймсу, который установил его в ноябре прошлого года.
О переходе Расселла Уэстбрука «Хьюстон» объявил 17 июля 2019 года. В обмен на него в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.
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