Результаты матчей НБА за 20 января 2020 года
20 января состоялось 14 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Милуоки Бакс» дома победил «Чикаго Буллз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал трипл-дабл, набрав 28 очков, собрав 14 подборов и отдав 10 передач. Окончательный счёт — 111:98 в пользу «Бакс».
«Хьюстон Рокетс» на своей площадке уступил «Оклахома-Сити Тандер», несмотря на трипл-дабл Расселла Уэстбрука, который набрал 32 очка, сделал 11 подборов и отдал 12 передач. Итоговый счёт — 112:107 в пользу «Оклахомы».
«Бостон Селтикс» дома разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Леброна Джеймса: 15 очков, 7 подборов и 13 передач. Окончательный счёт — 139:107 в пользу «Бостона».
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 22:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 100
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс: Бил - 29, Маинми - 21, Брайант - 13, Смит - 9, Дав. Бертанс - 8, Макрай - 7, Браун - 6, Пэйтон II - 6, Томас - 5, Бонга - 2, Pasecniks, Вагнер, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
Детройт Пистонс: Роуз - 21, Драммонд - 18, Снелл - 16, Михайлюк - 10, Моррис - 10, Браун - 7, Вуд - 6, Галлоуэй - 6, Думбуйа - 6, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Мейкер, Томас, Фрейзер
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 22:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
117 : 122
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Янг - 42, Коллинс - 17, Реддиш - 13, Хантер - 13, Фернанду - 12, Хаертер - 9, Картер - 6, Бембри - 3, Тиг - 2, Браун, Грэм, Гудвин, Джонс, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 27, Ванвлит - 20, Сиакам - 18, Марк Газоль - 14, Дэвис - 12, Лоури - 10, Ибака - 8, Холлис-Джефферсон - 7, Ануноби - 4, Маккоу - 2, Watson, Бриссетт, Буше, Джонсон, Миллер, Томас, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Динуайдди - 22, ЛеВерт - 16, Клэкстон - 15, Аллен - 13, Луваву-Кабарро - 12, Принс - 12, Харрис - 12, Куруч - 5, Муса - 2, Темпл - 2, Martin, Джордан, Дюрант, Ирвинг, Кьоцца, Пинсон, Чендлер
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 34, Хорфорд - 19, Ричардсон - 15, Харрис - 15, Коркмаз - 10, Скотт - 8, Эннис - 5, Нето - 3, О'Куинн - 3, Тибулл - 3, Болден - 2, Pelle, Shayok, Бёрк, Милтон, Смит, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 98
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Миддлтон - 24, Мэттьюз - 13, Корвер - 12, Бледсо - 7, Лопес - 7, Хилл - 6, Бендер - 5, Ильясова - 5, Дивинченцо - 4, Адетокунбо, Браун, Коннотон, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Чикаго Буллз: Лавин - 24, Данн - 15, Янг - 14, Маркканен - 8, Хатчинсон - 8, Саторански - 7, Уайт - 7, Корнет - 6, Арчидиаконоу - 4, Харрисон - 3, Фелисио - 2, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Картер, Портер, Страс
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 126
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 31, Джексон - 19, Морант - 16, Валанчюнас - 14, Мелтон - 10, Джонс - 9, Андерсон - 6, Кларк - 4, Хилл - 3, Аллен - 2, Краудер - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 36, Ингрэм - 25, Мелли - 15, Редик - 10, Харт - 10, Мур - 9, Болл - 8, Джексон - 6, Хэйс - 5, Александер-Уолкер - 2, Williamson, Грэй, Миллер, Окафор, Уильямс, Фэйворс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 112
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 32, Харден - 29, Хаус - 13, Капела - 12, Маклемор - 6, Гордон - 5, Сефолоша - 5, Такер - 5, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Риверс, Хартенштайн, Чендлер
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 28, Галлинари - 25, Шрёдер - 23, Жильжо-Александер - 13, Dort - 8, Базли - 6, Диалло - 6, Бертон - 2, Мускала - 1, Hervey, Roberson, Адамс, Надер, Ноэль, Паттон, Фергюсон
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
118 : 113
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Майами Хит: Нанн - 25, Джонсон - 22, Горан Драгич - 18, Адебайо - 16, Робинсон - 12, Джонс - 7, Леонард - 7, Хироу - 6, Олиник - 5, Alexander, Vincent, Батлер, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Сакраменто Кингз: Бьелица - 22, Хилд - 20, Багли III - 15, Богданович - 14, Фокс - 14, Барнс - 11, Феррелл - 7, Дедмон - 6, Джозеф - 4, Guy, Ариза, Габриэль, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
86 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Секстон - 17, Осман - 14, Томпсон - 13, Лав - 12, Нэнс - 12, Гарлэнд - 11, Экзам - 3, Mooney - 2, Деллаведова - 2, Windler, Жижич, Кук, Найт, Портер, Уэйд, Хенсон
Нью-Йорк Никс: Моррис - 19, Рэндл - 19, Баллок - 12, Дотсон - 12, Портис - 12, Гибсон - 10, Пэйтон - 9, Нтиликина - 6, Нокс - 5, Робинсон - 2, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Смит, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
83 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Монк - 20, Вашингтон - 19, Грэм - 15, Эрнангомес - 8, Бийомбо - 4, Бриджес - 4, Зеллер - 4, Розир - 4, Батюм - 3, Мартин - 2, Бэйкон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Спалдинг, Уильямс
Орландо Мэджик: Фурнье - 26, Вучевич - 24, Росс - 19, Фульц - 10, Гордон - 6, Картер-Уильямс - 5, Кларк - 5, Бамба - 4, Берч - 3, Джефферсон - 2, Ивунду - 2, Law, Айзек, Амину, Джонсон, Огастин, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
139 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 20, Уокер - 20, Кантер - 18, Хэйворд - 16, Смарт - 9, Грин - 5, Оджелей - 5, Пуарье - 5, Тайс - 5, Лэнгфорд - 4, Уильямс - 3, Уонамэйкер - 2, Waters, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Лос-Анджелес Лейкерс: Макги - 18, Джеймс - 15, Кузма - 13, Рондо - 13, Дэвис - 9, Ховард - 9, Брэдли - 8, Грин - 7, Колдуэлл-Поуп - 7, Кук - 4, Дэниэлс - 3, Карузо - 1, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
100 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Окоги - 16, Уиггинс - 15, Бэйтс-Диоп - 9, Ковингтон - 9, Дьенг - 8, Калвер - 6, Напьер - 6, Краббе - 3, Reid, Белл, Вонле, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл
Денвер Наггетс: Портер - 20, Грант - 19, Бартон - 18, Йокич - 17, Бисли - 11, Моррис - 8, Дозьер - 6, Пламли - 6, Крэйг - 2, Bol, Вандербилт, Маррей, Миллсэп, Харрис, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
118 : 88
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Юта Джаз: Митчелл - 25, Гобер - 20, Богданович - 16, Ньянг - 15, Конли - 14, Брэдли - 8, Кларксон - 7, Инглс - 6, О'Нил - 5, Мудиэй - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Они, Уильямс-Госс
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 12, Холидей - 12, Лэмб - 11, Сабонис - 10, Холидэй - 9, Макдермотт - 8, Макконнел - 6, Битадзе - 5, Брогдон - 5, Уоррен - 4, Лиф - 2, Самнер - 2, Сэмпсон - 2, Боуэн, Джонсон, Митру-Лонг, Оладипо
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
118 : 120
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Букер - 37, Эйтон - 25, Рубио - 15, Убре - 15, Шарич - 10, Диалло - 6, Бриджес - 4, Картер - 3, Окобо - 3, Jerome, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Джонсон, Камински, Харпер
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 25, Форбс - 24, Олдридж - 19, Дерозан - 18, Белинелли - 11, Мюррей - 10, Poeltl - 6, Уокер - 3, Лайлз - 2, Миллз - 2, Samanic, Weatherspoon, Гэй, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
129 : 124
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 61, Уайтсайд - 17, Саймонс - 15, Энтони - 14, Трент-мл. - 11, Хезонья - 5, Литтл - 4, Оар - 2, Браун, Бэйзмор, Коллинс, Лябисье, Макколлум, Нуркич, Толливер, Худ
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 33, Расселл - 27, Пэскелл - 22, Крисс - 14, Коли-Стайн - 12, Пул - 9, Ли - 4, Спеллмен - 3, Smailagic, Боумен, Грин, Карри, Луни, Робинсон, Томпсон, Эванс
Читайте также
- 21 января 2020
-
09:44
-
09:27
-
09:07
-
09:04
-
08:02
-
07:22
-
06:41
-
05:49
-
04:21
-
03:51
-
03:29
-
02:53
-
01:38
-
01:24
-
00:32
-
00:17
- 20 января 2020
-
23:39
-
22:47
-
21:57
-
21:43
-
20:46
-
19:53
-
18:58
-
17:54
-
16:16
-
14:50
-
13:42
-
11:59
-
10:42
-
10:00
-
09:16
-
08:32
-
06:37
-
01:48
- 19 января 2020
-
23:34
Партнерский контент