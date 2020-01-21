Результаты матчей НБА за 20 января 2020 года

20 января состоялось 14 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома победил «Чикаго Буллз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал трипл-дабл, набрав 28 очков, собрав 14 подборов и отдав 10 передач. Окончательный счёт — 111:98 в пользу «Бакс».

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке уступил «Оклахома-Сити Тандер», несмотря на трипл-дабл Расселла Уэстбрука, который набрал 32 очка, сделал 11 подборов и отдал 12 передач. Итоговый счёт — 112:107 в пользу «Оклахомы».

«Бостон Селтикс» дома разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Леброна Джеймса: 15 очков, 7 подборов и 13 передач. Окончательный счёт — 139:107 в пользу «Бостона».