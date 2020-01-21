В сына Леброна швырнули конфетой во время матча. Видео
В интернете появилось видео, как в 15-летнего Бронни Джеймса, сына трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», попали посторонним предметом во время паузы, возникшей в ходе матча школьных команд. Игру остановили, и судья попросил увести с арены болельщика, который попал в Бронни. Вскоре выяснилось, что в Джеймса-младшего попали жевательной конфетой.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Не остался в стороне и сам Леброн, который выступил с гневным комментарием в «Твиттере».
«У ненависти нет возрастных пределов! Но банда Джеймсов готова к этому и вооружена. Продолжаем», — написал игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» в своём «твиттере».
Менталитет Мамбы против совершенства Короля. Кто круче: Коби или Леброн?
Приводим аргументы в пользу Брайанта и Джеймса. Выбор за вами.
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