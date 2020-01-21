«Играли будто с камнями на плечах». Главный тренер «Зенита» — о поражении от ЦСКА

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Жоан Плаза прокомментировал поражение, которое его команда потерпела в матче с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» на выезде победили соперника со счётом 82:63.

«Нужно поздравить ЦСКА. Они играли лучше, чем «Зенит», и заслужили эту победу. Три матча за шесть дней, как мы сыграли против команд такого уровня, как «Баскония», «Валенсия» и ЦСКА, — очень сложно для нас. В любом случае «Зениту» нужно учиться, играть больше таких недель. Это ни для кого не просто, даже для ЦСКА, хотя у них длиннее «скамейка».

Нужно понимать, что «Баскония» днём ранее победила «Реал» в Мадриде. Мы обыграли «Басконию» пять дней назад, потратили очень много энергии. Когда встречались с «Валенсией», пытались добыть третью победу подряд после «Химок» и «Басконии». Израсходовали очень много сил и эмоций, заставили соперника показать своё лучшее лицо.

Матч против ЦСКА был хуже, как будто мы играли с камнями на плечах, плюс показали очень плохой процент попаданий, с которым никого не обыграть ни в Единой лиге, ни в Евролиге, ни в какой лиге вообще. Почему? Игроки не хотят? Нет, дело не в этом. Они хотят и пытались в первой половине, но во второй мы просто не смогли контролировать игру. «Зенит» — молодая команда, и для нас пока это сложно», — приводит слова Плазы «Матч ТВ».