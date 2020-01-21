Игроки «Спартака-Приморье» пригрозили бойкотом матчей чемпионата России

Баскетболисты клуба «Спартак-Приморье» из Владивостока, выступающего в Суперлиге, рассматривают возможность бойкотировать матчи из-за долгов по зарплате, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник в команде.
«Спартак-Приморье» лидировал в Суперлиге, но после поражения от «Урала» опустился на второе место в турнирной таблице.
Сообщается, что баскетболистам не заплатили зарплату за ноябрь и декабрь. На днях прошла встреча с руководством клуба, на которой игрокам не назвали даты погашения задолженностей. Команда рассматривает вариант бойкота ближайших домашних матчей с «Уралмашем» 26 января и екатеринбургским УГМК 29 января.
Спортивный директор «Спартака» Роман Булганин не смог ответить на вопрос о долгах по зарплате.
«Не знаю, как это прокомментировать, так как не понимаю, о чём вы спрашиваете», — сказал он.
В Российской федерации баскетбола также не располагают информацией по этому вопросу.
«У нас нет обращений игроков и какой бы то ни было другой официальной информации», — сказал руководитель департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов.
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