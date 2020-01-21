Бывшего партнёра Леброна избили на дороге

В интернете появилось видео, на котором бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Делонте Уэста, который ранее выступал за «Кливленд Кавальерс» вместе с Леброном Джеймсом, избил мужчина. Инцидент произошёл на дороге в округе Колумбия.

Делонте Уэст Фото: https://twitter.com/N90sKindOfWorld

Также появилось другое видео, где Уэст после инцидента сидит со связанными руками. Он рассказал, что у него произошла стычка с человеком, угрожавшим ему оружием, однако не стал вдаваться в подробности.

Делонте Уэст Фото: https://twitter.com/damani_givens

Уэст, выбранный на драфте НБА 2004 года под 24-м номером, провёл в лиге восемь сезонов. 36-летний бывший баскетболист заработал за карьеру примерно $ 19 млн. В НБА он помимо «Кливленда» выступал за «Бостон Селтикс», «Сиэтл Суперсоникс» и «Даллас Маверикс».