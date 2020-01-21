Прифтис: матч с «Галатасараем» критически важен для УНИКСа

Завтра, 22 января, УНИКС проведёт домашнюю встречу второго группового этапа Еврокубка, в которой примет «Галатасарай». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник казанцев Димитрис Прифтис.

«Определённо эта встреча критически важна для обеих команд. Я бы сказал, что её результат всё же немного более важнее для нас, так как мы играем дома и у нас нет права на ошибку. „Галатасарай“ — серьёзная, хорошо организованная команда с атлетичными баскетболистами в составе. Нас ждёт тяжёлая игра. Предстоит продемонстрировать свой дух, конкурентоспособность и командные действия», — приводит слова специалиста официальный сайт Еврокубка.

После двух туров второго группового этапа в квартете G у всех команд по одной победе и одному поражению.