Прифтис: матч с «Галатасараем» критически важен для УНИКСа

Завтра, 22 января, УНИКС проведёт домашнюю встречу второго группового этапа Еврокубка, в которой примет «Галатасарай». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник казанцев Димитрис Прифтис.
«Определённо эта встреча критически важна для обеих команд. Я бы сказал, что её результат всё же немного более важнее для нас, так как мы играем дома и у нас нет права на ошибку. „Галатасарай“ — серьёзная, хорошо организованная команда с атлетичными баскетболистами в составе. Нас ждёт тяжёлая игра. Предстоит продемонстрировать свой дух, конкурентоспособность и командные действия», — приводит слова специалиста официальный сайт Еврокубка.
После двух туров второго группового этапа в квартете G у всех команд по одной победе и одному поражению.
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