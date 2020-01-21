Йеребко: если бы я не верил в «Химки», то не подписывал бы контракт

Форвард «Химок» Юнас Йеребко рассказал, что после нескольких месяцев пребывания в команде, в нём растёт уверенность в том, что коллектив движется в правильном направлении и развивается.
«Если бы я не верил в „Химки“ и в этот состав, то не подписывал бы контракт. Перед подписанием контракта я не знал всех игроков, но видел, кто есть в нашем составе. После нескольких месяцев игры с этими парнями, верю в команду ещё больше. У нас талантливый коллектив, просто нужно собрать всё воедино на площадке. Думаю, с каждым месяцем мы становимся лучше и лучше. Надеюсь, выйдем на пик формы к старту плей-офф», — приводит слова Йеребко Eurohoops.
C 2009 по 2019 гг. Йеребко выступал в НБА, защищая цвета «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», Юта Джаз" и «Голден Стэйт Уорриорз».
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