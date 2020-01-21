Ребёнок, швырнувший апельсиновую корку в Леброна-младшего, принёс извинения семье Джеймсов

Сегодня, 21 января, в Сети появилось видео, как во время матча школьных команд в 15-летнего Бронни Джеймса, сына трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», попал посторонний предмет.

Нарушителя вывели из зала, оказалось, он бросил в Джеймса-младшего апельсиновую корку. Спустя несколько часов маленький мальчик, который и устроил скандал, извинился перед всей семьёй Джеймсов и признался, что является фанатом «Лос-Анджелес Лейкерс», цвета которого защищает Леброн-старший.

«Привет семье Джеймсов. Я просто хотел извиниться за то, что швырнул апельсиновую корку в Бронни. Я не обманываю, я действительно посетил этот матч. Не собирался кого-то обидеть. Сидел близко к площадке, родители сидели чуть дальше, так как мне хотелось видеть всё ближе. Я окликнул Бронни и просто хотел, чтобы он меня заметил. Это не был поступок ненавистника, мне очень жаль», — сказал мальчик на видео, размещённом на YouTube-канале MomboTV.

Ребёнок признался, что является фанатом «Лейкерс». В качестве доказательства он показал майку команды с 23-м номером, под которым играет Леброн Джеймс, а также продемонстрировал множественную атрибутику команды и даже постель в дизайне «озёрных».