Ребёнок, швырнувший апельсиновую корку в Леброна-младшего, принёс извинения семье Джеймсов

Сегодня, 21 января, в Сети появилось видео, как во время матча школьных команд в 15-летнего Бронни Джеймса, сына трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», попал посторонний предмет.
Нарушителя вывели из зала, оказалось, он бросил в Джеймса-младшего апельсиновую корку. Спустя несколько часов маленький мальчик, который и устроил скандал, извинился перед всей семьёй Джеймсов и признался, что является фанатом «Лос-Анджелес Лейкерс», цвета которого защищает Леброн-старший.
«Привет семье Джеймсов. Я просто хотел извиниться за то, что швырнул апельсиновую корку в Бронни. Я не обманываю, я действительно посетил этот матч. Не собирался кого-то обидеть. Сидел близко к площадке, родители сидели чуть дальше, так как мне хотелось видеть всё ближе. Я окликнул Бронни и просто хотел, чтобы он меня заметил. Это не был поступок ненавистника, мне очень жаль», — сказал мальчик на видео, размещённом на YouTube-канале MomboTV.
Ребёнок признался, что является фанатом «Лейкерс». В качестве доказательства он показал майку команды с 23-м номером, под которым играет Леброн Джеймс, а также продемонстрировал множественную атрибутику команды и даже постель в дизайне «озёрных».
- 21 января 2020
-
20:07
-
18:51
-
17:27
-
16:12
-
14:00
-
13:02
-
11:00
-
10:43
-
10:15
-
09:44
-
09:27
-
09:07
-
09:04
-
08:02
-
07:22
-
06:41
-
05:49
-
04:21
-
03:51
-
03:29
-
02:53
-
01:38
-
01:24
-
00:32
-
00:17
- 20 января 2020
-
23:39
-
22:47
-
21:57
-
21:43
-
20:46
-
19:53
-
18:58
-
17:54
-
16:16
-
14:50