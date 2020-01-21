Харден за последние два сезона совершил 1001 промах из-за дуги
В ночь на 21 января по московскому времени в НБА состоялся матч регулярного чемпионата, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева проиграли со счётом 107:112, упустив преимущество в 17 очков. При этом лидер техасцев Джеймс Харден допустил 16 промахов из-за дуги, реализовав всего один трёхочковый бросок.
После этого количество промахов, допущенных Харденом из-за дуги за последние два года, достигло 1001. Обладатель второго места по этому показателю допустил на 331 промах меньше, сообщает страница StatMuse в «Твиттере».
Отметим, разница по количеству допущенных промахов между Харденом и его ближайшим преследователем даже больше, чем между вторым и 64-м местом в этом списке.
Харден — самый бездарный шутер в истории. Так часто из-за дуги никто не мазал
У «Хьюстона» грандиозные проблемы. Крис Пол — третья за последние 5 дней экс-звезда «Рокетс», отомстившая бывшей команде.
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