Харден за последние два сезона совершил 1001 промах из-за дуги

В ночь на 21 января по московскому времени в НБА состоялся матч регулярного чемпионата, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева проиграли со счётом 107:112, упустив преимущество в 17 очков. При этом лидер техасцев Джеймс Харден допустил 16 промахов из-за дуги, реализовав всего один трёхочковый бросок.

После этого количество промахов, допущенных Харденом из-за дуги за последние два года, достигло 1001. Обладатель второго места по этому показателю допустил на 331 промах меньше, сообщает страница StatMuse в «Твиттере».

Отметим, разница по количеству допущенных промахов между Харденом и его ближайшим преследователем даже больше, чем между вторым и 64-м местом в этом списке.