37-летний разыгрывающий пирейского «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис стал отцом в шестой раз, сообщает страница Eurohoops в «Твиттере».
Спанулис — один из самых успешных баскетболистов в истории Греции. С национальной командой он выигрывал Евробаскет (2005) и завоёвывал серебро чемпионата мира (2006). Также он является трёхкратным чемпионом Евролиги, трёхкратным MVP финала Евролиги и семикратным чемпионом Греции.
Спанулис является обладателем нескольких рекордов Евролиги. Так, он — лучший бомбардир в истории турнира (4187 очков). Наряду с Хуаном Карлосом Наварро он единственный баскетболист, который набрал в турнире более 4000 очков. Также он является лучшим в истории Евролиги по количеству передач (1501), у ближайшего преследователя (1255). Кроме этого, он возглавляет список рейтинга эффективности.
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