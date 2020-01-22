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Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас»

Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас»
Баскетбол / НБА 0

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 110:107.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс форвард Кавай Леонард. На его счету 36 очков, 11 подборов и 2 передачи.

Больше всех очков в составе «Маверикс» набрал, оформивший дабл-дабл, словенский разыгрывающий Лука Дончич – 36. До трипл-дабла ему не хватило одной передачи. На его счету 10 подборов и 9 передач.

«Лос-Анджелес Клипперс» (30-13) занимает 2-е место в Западной конференции, а «Даллас Маверикс» (27-15) – 5-е.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде сыграет с «Атлантой Хоукс», а «Даллас Маверикс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 110
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Хардуэй-младший - 13, Марьянович - 12, Порзингис - 10, Карри - 8, Клебер - 8, Финни-Смит - 8, Брансон - 6, Бареа - 3, Райт - 2, Пауэлл - 1, Cleveland, Reaves, Roby, Брокхофф, Джексон, Ли
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 36, Шамет - 18, Л. Уильямс - 16, Харрелл - 12, Беверли - 9, Зубац - 9, Грин - 6, Макгрудер - 4, Coffey, Джордж, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Робинсон, Уолтон, Харклесс
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