Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас»

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 110:107.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс форвард Кавай Леонард. На его счету 36 очков, 11 подборов и 2 передачи.

Больше всех очков в составе «Маверикс» набрал, оформивший дабл-дабл, словенский разыгрывающий Лука Дончич – 36. До трипл-дабла ему не хватило одной передачи. На его счету 10 подборов и 9 передач.

«Лос-Анджелес Клипперс» (30-13) занимает 2-е место в Западной конференции, а «Даллас Маверикс» (27-15) – 5-е.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде сыграет с «Атлантой Хоукс», а «Даллас Маверикс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс».