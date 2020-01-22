Швед: Мозгов ещё не наигрался в баскетбол

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед рассказал о ситуации с травмой центрового Тимофея Мозгова, который пришёл в команду в межсезонье-2019, но до сих пор не сыграл за неё ни одного матча. Шведа спросили, есть ли вероятность, что Мозгов сможет выйти на паркет в текущем сезоне.

«Я надеюсь. Мы все его ждём, но понимаем, что Тимо надо полностью долечиться. Только тогда стоит выходить на площадку.

Хочется, чтобы у него получилось ещё поиграть на самом высоком уровне. Мозгов любит баскетбол и ещё в него не наигрался. Желаю ему скорейшего выздоровления», — приводят слова Шведа «Известия».

Напомним, 33-летний Мозгов — чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс».